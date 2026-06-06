ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности для изъятия пенсионных накоплений

ЕНПФ опубликовал в средствах массовой информации, а также на собственном интернет-ресурсе пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на 2026 год с учетом изменений Методики расчета.

Согласно новой Методике размеры ПМД определяются, исходя из целевых показателей будущих пенсионных выплат и рассчитываются для каждого возраста вкладчика по стандартной формуле расчета приведенной стоимости ежемесячных выплат.

Формула учитывает долгосрочные демографические (национальные демографические таблицы) и финансовые (процентные ставки доходности и индексации выплат) факторы для достижения стабильности и предсказуемости для граждан размера будущих выплат.

Применение формулы приведенной стоимости выплат основано на международной практике расчета накоплений, необходимых для целевых выплат. Результаты расчетов менее подвержены изменениям при пересмотре прогнозов макроэкономических параметров. При этом в расчетах по-прежнему использованы такие социально-экономические показатели как минимальная пенсия по возрасту и минимальная заработная плата, ежегодно определяемые законом о республиканском бюджете. Однако в формуле не учитываются будущие пенсионные взносы с момента изъятия до наступления пенсионного возраста. Это минимизирует риски того, что после использования части накоплений вкладчик в будущем получит низкую накопительную пенсию.

При этом право использовать часть пенсионных накоплений на альтернативные цели (жилье и лечение) сохраняется. Своими накоплениями могут воспользоваться пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода - они могут изъять на жилье и лечение до 50% накоплений. Полностью использовать оставшиеся на пенсионном счете средства могут граждане, заключившие договор пенсионного аннуитета, а также пенсионеры по выслуге лет, получающие пенсионное обеспечение от государства.

Возможность использовать накопления сверх порога минимальной достаточности также остается, однако подходы к определению доступного для изъятия объема средств совершенствуются с учетом необходимости обеспечения граждан адекватным и стабильным уровнем пенсионных выплат в будущем.

ПМД увеличились на 79% и более в зависимости от возраста вкладчика: чем ближе к пенсии, тем выше требования к размеру будущей пенсионной выплаты, тем большая сумма должна быть на пенсионном счете. Исходя из этого, ПМД у людей предпенсионного возраста увеличиваются более, чем в два раза. Это значит, что пенсионные накопления останутся на их счетах, будут далее инвестироваться, и пенсионные выплаты значительно увеличатся. По прежней Методике выплаты после изъятия составили бы порядка 15% от медианной зарплаты, по новой – около 40% от медианной заработной платы.

Таким образом, новая методика определения ПМД прозрачна и более предсказуема для вкладчиков и нацелена на обеспечение стабильного пенсионного дохода гражданам в пенсионном возрасте в соответствии с международными стандартами.