Новая модель государства: как Конституция усиливает защиту прав граждан

Новая Конституция Казахстана закрепила ряд политических и институциональных изменений, которые повлияют на систему государственного управления. О ключевых новеллах и их значении в интервью BAQ.KZ рассказала директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University Алия Оразбаева.

Ключевые положения новой Конституции

По словам Алии Оразбаевой, новую Конституцию Казахстана стоит воспринимать не как очередную реформу, а как переход к новой модели государственного устройства, где важны баланс власти и приоритет прав человека. Она отмечает, что изменения коснулись не только отдельных институтов, но и всей системы их взаимодействия.

«В действующей Конституции базовая конструкция строится вокруг усиленной роли Президента, который не только определяет основные направления внутренней и внешней политики, но и «обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти…». Эта формула, при всей своей формальной нейтральности, создает конституционно оправданную асимметрию в пользу президентской власти. В Конституции 2026 года она сохраняется в модифицированном виде, но ее правовой смысл сужается и уже не является основанием для доминирования. То есть при реализации полномочий по формированию Правительства участие законодательного органа становится обязательным и значимым. Также усиливается парламентская ответственность Правительства. В результате одна и та же по смыслу норма не будет работать как расширительная, потому что она не подкрепляется системой полномочий, позволяющих Президенту единолично определять баланс между ветвями власти», - говорит Алия Оразбаева.

Эксперт также отмечает, что новая Конституция перераспределила полномочия в вопросах формирования и работы Правительства. Теперь участие Курултая как законодательного органа в формировании Правительства становится обязательным, а ответственность высшего исполнительного органа перед Курултаем усиливается.

Кроме того, в Конституции более четко прописаны полномочия государственных органов, что снижает возможность их неоднозначного толкования.

«Таким образом, за счет большей нормативной определенности уменьшается пространство для свободного усмотрения и , соответственно, снижаемся риск произвольного расширения полномочий через толкование. Закреплены новые конституционные блоки, например, цифровые правоотношения, стандарты открытости и прозрачности деятельности государства, современные социальные гарантии, которые сегодня не представлены на уровне Основного закона», - говорит Алия Оразбаева.

Какие новые гарантии прав и свобод граждан закреплены в Конституции?

По словам Алии Оразбаевой, Конституция 2026 года делает акцент не столько на расширении списка прав и свобод, сколько на усилении механизмов их правовой защиты. Прежде всего это проявляется в более четком определении оснований и пределов их ограничения.

«Если в Конституции 1995 года допускается ограничение прав и свобод только законами «в той мере, в какой это необходимо», то данная формула, при всей своей значимости не содержит раскрытых критериев необходимости, что объективно оставляет пространство для усмотрения законодателя и правоприменителя. Конституция 2026 года не изменила буквальную формулу ограничения прав. Однако значение данной нормы усиливается в силу развития конституционного правоприменения и общей эволюции принципа правового государства, что приводит к более строгой оценке допустимости ограничений прав через критерии их обоснованности и недопустимости произвольного вмешательства. Дополнительно усиливается требование правовой определенности самих ограничений, что означает необходимость их четкого и непротиворечивого закрепления в законах», - говорит Алия Оразбаева. Она также отмечает, что впервые в Основном законе закреплены право на защиту персональных данных и цифровую безопасность.

Существенно усилено и право на доступ к информации. Одновременно расширены и процессуальные гарантии, включая доступ к правосудию и требования к справедливому судебному разбирательству.

Изменение структуры защиты права

Алия Оразбаева обращает внимание на то, что новая Конституция меняет сам подход к защите прав граждан. Если раньше основное внимание уделялось восстановлению нарушенных прав уже после их ущемления, то теперь акцент смещается на предупреждение таких нарушений и усиление механизмов контроля.

«Во-первых, расширяется доступ к конституционному контролю – возможность более широкого круга субъектов инициировать проверку НПА на соответствие Конституции, тем самым усиливая превентивное значение конституционного производства. Во-вторых, усиливается роль правозащитных механизмов, включая их прямое закрепление на уровне Основного закона. В-третьих, акцентируется независимость судебной власти. Дополнительно развивается система парламентского и общественного контроля. В совокупности это значит, что защита прав человека в новой конституционной модели перестает быть исключительно функцией отдельного института или завершающей стадией правоприменительного процесса и приобретает характер конституционного принципа, который пронизывает деятельность всей системы публичной власти».

В целом, эксперт считает, что это означает, что защита прав человека в новой конституционной модели перестает быть задачей только отдельных институтов или заключительным этапом правоприменения. Она становится базовым принципом, который пронизывает деятельность всей системы государственной власти.