Новая молочная ферма появилась в Северном Казахстане

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области начала работу новая молочная ферма фермерского хозяйства "Арна".

Отмечается, что объект оснащён современным оборудованием и рассчитан на развитие производства молока по новым технологиям.

Всего за последнее время в области уже введено в эксплуатацию 12 современных молочных ферм. Сейчас продолжается строительство ещё 6 молочных комплексов, а в текущем году планируется начать возведение дополнительно 10 новых ферм.

Параллельно в регионе развивают и мясное направление животноводства. Уже введена в работу одна откормочная площадка в Кызылжарском районе. Также строятся ещё две крупные откормплощадки – в Уалихановском и Акжарском районах СКО, каждая на 13 тысяч голов скота. На объекты завозится племенной скот, продолжается развитие производственной базы.

