Новая напряженность между США и Ираном: появились сообщения об угрозе Трампу

Израиль передал американской стороне разведывательную информацию о возможных планах Ирана совершить покушение на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

По данным The Wall Street Journal, переданные сведения якобы указывают на новый план Ирана, связанный с угрозой в отношении американского лидера. Официальные представители Израиля и Ирана пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает себя одной из главных целей Ирана. По его словам, вероятность гибели во время пребывания на посту президента составляет 5,2%.

Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил провести встречу с Трампом в Белом доме.

Ситуация развивается на фоне обострения отношений между США и Ираном. Ранее американские военные нанесли серию ударов по объектам в Иране. В Центральном командовании ВС США заявили, что действия были связаны с ответом на предполагаемые действия Ирана против коммерческих судов в районе Ормузского пролива.

В свою очередь, иранские военные сообщили об ответных ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении военных действий.

Ранее США вновь нанесли удары по Ирану.