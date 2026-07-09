В нескольких городах Ирана прогремели взрывы после новой серии ударов США, передает BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.

По сообщениям иранских СМИ, взрывы были слышны в Бендер-Аббасе, Сирике, Джаске, Конараке, Чабахаре, Ираншахре, а также на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Под удар также попали другие районы на юге страны.

По предварительным данным, погибли как минимум два человека – пожарный и сотрудник метеорологического центра аэропорта Ираншахра. В Чабахаре повреждены здание больницы, причалы и диспетчерская вышка, часть города осталась без электроснабжения.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило проведение операции. В Вашингтоне заявили, что удары стали ответом на недавние атаки коммерческих судов в Ормузском проливе и направлены на снижение возможностей Ирана угрожать безопасности судоходства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Он предупредил, что в случае новых атак на суда Соединенные Штаты готовы нанести еще более мощные удары. При этом американская сторона не исключает продолжения переговоров с Тегераном, хотя сам Трамп выразил сомнения в их эффективности.

Как отреагировали власти Ирана

В ответ Иран осудил действия США, назвав их нарушением ранее достигнутых договоренностей. Главный советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что на любые "авантюрные действия" Вашингтона последует немедленный ответ. На странице в социальной сети X он обвинил Дональда Трампа в срыве достигнутых ранее договоренностей и заявил, что именно США вновь обострили ситуацию в регионе.

Тем временем председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства только на условиях Ирана.

"Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы", – заявил спикер парламента, слова которого приводит Press TV.

После американских ударов Корпус стражей исламской революции сообщил об атаках на американские объекты в Кувейте и Бахрейне.