Новая партия «Әділет» сформировала филиалы во всех областях Казахстана

Партия «Әділет» завершила формирование сети региональных филиалов по всей стране. Территориальные подразделения созданы во всех областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Как сообщили в партии, после завершения процедуры регистрации филиалов начинается следующий этап — формирование региональных органов управления. В ближайшее время в филиалах пройдут выборы председателей и руководящих органов, а также начнется создание первичных партийных организаций.

В партии отметили, что развитие территориальной сети является важным этапом становления организационной структуры и позволит наладить более тесное взаимодействие с гражданами на местах.

Решение о создании региональных филиалов было принято на II Съезде партии «Әділет» и закреплено в соответствующем положении, которое определяет порядок работы региональных подразделений, систему управления и внутреннего контроля.

Напомним, государственную регистрацию партия «Әділет» получила 1 июня 2026 года.