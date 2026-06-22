Новая партия «Әділет» сформировала филиалы во всех областях Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Партия «Әділет» завершила формирование сети региональных филиалов по всей стране. Территориальные подразделения созданы во всех областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.
Как сообщили в партии, после завершения процедуры регистрации филиалов начинается следующий этап — формирование региональных органов управления. В ближайшее время в филиалах пройдут выборы председателей и руководящих органов, а также начнется создание первичных партийных организаций.
В партии отметили, что развитие территориальной сети является важным этапом становления организационной структуры и позволит наладить более тесное взаимодействие с гражданами на местах.
Решение о создании региональных филиалов было принято на II Съезде партии «Әділет» и закреплено в соответствующем положении, которое определяет порядок работы региональных подразделений, систему управления и внутреннего контроля.
Напомним, государственную регистрацию партия «Әділет» получила 1 июня 2026 года.
Самое читаемое
- Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея
- Спасший младенца из выгребной ямы полицейский рассказал о его судьбе
- После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности
- День медицинского работника в Казахстане: достижения отечественного здравоохранения
- Девушка едва не утонула на Капчагайском водохранилище