Новая подстанция обеспечит светом западную часть Астаны
В Астане сдали в эксплуатацию новую понизительную подстанцию "Арай", передает BAQ.KZ.
Новая подстанция построена с применением современных технических решений в области электроэнергетики. В рамках проекта установлены два силовых трансформатора 110/20 кВ общей мощностью 80 МВА, а также проложено более 11 км кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ.
Реализация проекта обеспечила надежным и качественным электроснабжением более 80 тысяч жителей перспективного района застройки, включая социально значимые объекты — школы, детские сады, больницы, а также территорию к западу от проспекта Туран вдоль проспекта Улы Дала.
Проект подстанции "Арай" является важной частью комплексной стратегии развития энергетической инфраструктуры столицы и направлен на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества жизни горожан и развитие туристического потенциала Астаны.
