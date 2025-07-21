Переговорный процесс между Москвой и Киевом может получить новое дыхание, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Известия". Турция вновь готова стать площадкой для диалога. Украина уже предложила встретиться на этой неделе, а Россия готовит ответ, сообщило издание.

После двух раундов переговоров в Стамбуле — в мае и июне — стороны снова заговорили о возможности прямого диалога. По информации "Известий", Турция активно консультируется с Москвой и Киевом и надеется не упустить "хрупкий импульс" к мирному урегулированию. Инициатива на этот раз исходила от Киева: 19 июля украинская сторона предложила Москве срочно провести встречу делегаций. Владимир Зеленский призвал "нарастить переговорную динамику".

Почти синхронно с этим, Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, Москва может объявить своё решение уже в ближайшие дни.