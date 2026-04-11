Новая пожарная часть заработала в Сатпаеве
Часть будет работать круглосуточно.
В Сатпаеве спустя более полувека обновили пожарную службу — в городе торжественно открыли новую современную часть, передает BAQ.kz.
На открытие приехали аким области Дастан Рыспеков, ветераны и действующие спасатели. Глава МЧС Чингис Аринов подчеркнул, что это не просто новое здание, а реальное усиление безопасности города.
Теперь у пожарных есть всё необходимое: просторные боксы для техники, учебные классы, комнаты отдыха, диспетчерская и пост газодымозащитной службы. Для поддержания формы оборудованы спортзал и спортивная площадка.
Часть будет работать круглосуточно, защищая не только Сатпаев, но и близлежащие населённые пункты.
Сразу после открытия спасателям вручили новую технику — автоцистерну, насосно-рукавный и оперативно-спасательный автомобили.
Кроме того, сотрудникам передали ключи от служебных квартир. Рядом с частью построен двухэтажный дом, где созданы все условия для комфортной жизни.
Стоит отметить, что прежняя пожарная часть прослужила около 55 лет. Новый объект стал символом обновления и шагом вперёд для всей системы гражданской защиты города с населением более 68 тысяч человек.
