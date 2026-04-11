В Сатпаеве спустя более полувека обновили пожарную службу — в городе торжественно открыли новую современную часть, передает BAQ.kz.

На открытие приехали аким области Дастан Рыспеков, ветераны и действующие спасатели. Глава МЧС Чингис Аринов подчеркнул, что это не просто новое здание, а реальное усиление безопасности города.

Теперь у пожарных есть всё необходимое: просторные боксы для техники, учебные классы, комнаты отдыха, диспетчерская и пост газодымозащитной службы. Для поддержания формы оборудованы спортзал и спортивная площадка.

Часть будет работать круглосуточно, защищая не только Сатпаев, но и близлежащие населённые пункты.

Сразу после открытия спасателям вручили новую технику — автоцистерну, насосно-рукавный и оперативно-спасательный автомобили.

Кроме того, сотрудникам передали ключи от служебных квартир. Рядом с частью построен двухэтажный дом, где созданы все условия для комфортной жизни.

Стоит отметить, что прежняя пожарная часть прослужила около 55 лет. Новый объект стал символом обновления и шагом вперёд для всей системы гражданской защиты города с населением более 68 тысяч человек.