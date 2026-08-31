Новая проверка авто вводится в Алматы с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года автомобили в Алматы, работающие на бензине, газе и дизельном топливе, должны будут проходить техническое обследование на соответствие экологическим нормативам, передает BAQ.KZ со ссылкой на A-parking.

Речь идет об отдельной процедуре, которая не является частью обязательного технического осмотра. Во время обследования специалисты будут измерять уровень выбросов автомобиля.

У машин на бензине и газе проверят токсичность выхлопных газов, у автомобилей с дизельными двигателями – дымность. Измерения будут проводить в соответствии с национальным стандартом СТ РК 1433-2023.

Кому нужно проходить проверку с 1 сентября

Автовладельцам не потребуется досрочно проходить новое обследование. Требование будет распространяться на автомобили, у которых после 1 сентября наступит срок очередного обязательного техосмотра.

Если машина прошла техосмотр до 1 сентября 2026 года, документ продолжит действовать до окончания установленного срока. Повторно проходить техосмотр или экологическую проверку раньше этого времени не требуется.

Обязательный техосмотр по-прежнему можно будет пройти в любом действующем центре технического осмотра.

При этом проверку уровня выбросов будут проводить только аккредитованные станции, оборудованные необходимой техникой. При желании водитель сможет на одной такой станции пройти сразу две процедуры – экологическое обследование и обязательный техосмотр.

Официальный перечень аккредитованных станций обещают дополнительно опубликовать на сайте A-parking.