Новая проверка авто вводится в Алматы с 1 сентября
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С 1 сентября 2026 года автомобили в Алматы, работающие на бензине, газе и дизельном топливе, должны будут проходить техническое обследование на соответствие экологическим нормативам, передает BAQ.KZ со ссылкой на A-parking.
Речь идет об отдельной процедуре, которая не является частью обязательного технического осмотра. Во время обследования специалисты будут измерять уровень выбросов автомобиля.
У машин на бензине и газе проверят токсичность выхлопных газов, у автомобилей с дизельными двигателями – дымность. Измерения будут проводить в соответствии с национальным стандартом СТ РК 1433-2023.
Кому нужно проходить проверку с 1 сентября
Автовладельцам не потребуется досрочно проходить новое обследование. Требование будет распространяться на автомобили, у которых после 1 сентября наступит срок очередного обязательного техосмотра.
Если машина прошла техосмотр до 1 сентября 2026 года, документ продолжит действовать до окончания установленного срока. Повторно проходить техосмотр или экологическую проверку раньше этого времени не требуется.
Обязательный техосмотр по-прежнему можно будет пройти в любом действующем центре технического осмотра.
При этом проверку уровня выбросов будут проводить только аккредитованные станции, оборудованные необходимой техникой. При желании водитель сможет на одной такой станции пройти сразу две процедуры – экологическое обследование и обязательный техосмотр.
Официальный перечень аккредитованных станций обещают дополнительно опубликовать на сайте A-parking.
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