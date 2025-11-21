Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, объявила о создании усовершенствованной версии ракеты-носителя New Glenn, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Новая модификация, получившая название New Glenn 9x4, будет оснащена девятью двигателями на первой ступени и четырьмя - на второй, что значительно увеличит её мощность.

По данным компании, ракета нового сверхтяжёлого класса предназначена для вывода на орбиту крупных спутниковых группировок, выполнения лунных миссий и проектов в сфере национальной безопасности. При этом обе версии New Glenn - базовая и модернизированная, будут использоваться параллельно, позволяя клиентам выбирать наиболее подходящий формат запуска.

Генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп опубликовал цифровые изображения новой ракеты. Судя по ним, New Glenn 9x4 превосходит по высоте легендарную Saturn V. Усиленная модификация создаётся как конкурент ракетам семейства Falcon и перспективной системе Starship от SpaceX.