В Карагандинской области состоялось орбсуждение ключевых вопросов проекта новой Конституции с участием актива области и акима региона Ермаганбета Булекпаева, передает BAQ.KZ.

Аким Карагандинской области отметил тот факт, что изменения направлены на совершенствование таких положений, как права человека, выстраивание системы власти и то, как будут работать регионы.

– Так, в новой Конституции конкретизировано, что народ – единственный источник и носитель суверенитета. Дается понятная структура полномочий Президента, Курултая и вице-президента. Отмечу, что отдельно вынесен статус светского характера государства. Для местных органов власти обозначены понятные рамки и инструменты работы, и главное – ясная и понятная ответственность за результат.



Существенно усилена и переработана преамбула, где впервые права и свободы человека названы приоритетом государства. Подчеркивается единство, солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, которые выступают фундаментом нашей государственности. На уровне Конституции закрепляются принципы справедливости, закона и порядка, бережного отношения к природе. Даны четкие и близкие для каждого казахстанца ценностные ориентиры.



Новая редакция усиливает роль местной власти и институтов гражданского общества, дает больше возможностей жителям участвовать в принятии решений, – написал он у себя на странице в Instagram.

Он особо подчеркнул, что проект Конституции обсуждается публично, высказываются мнения и предложения. По его распоряжению создана областная разъяснительная группа по проекту новой Конституции с участием депутатов, представителей госорганов, общественных объединений и экспертного сообщества.