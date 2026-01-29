На заседании Конституционной комиссии министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил основные предложения по обновлению Конституции Республики Казахстан, подчеркнув, что предлагаемые изменения представляют собой комплексное переосмысление Основного закона, а не отдельные поправки, передает BAQ.KZ.

По его словам, проект поправок предусматривает введение специальных правовых режимов на отдельных территориях страны для стимулирования экономического развития и улучшения инвестиционного климата.

"Такой режим может применяться в финансовой сфере или в рамках "города ускоренного развития". В первом случае речь идет о Международном финансовом центре Астана, во втором о городе Алатау", — пояснил министр юстиции.

Ерлан Сарсембаев также остановился на изменениях, касающихся института юридической помощи. В новой редакции предполагается убрать слово "бесплатно", чтобы расширить возможности предоставления услуг.

"Гарантированная юридическая помощь по-прежнему возмещается государством, но адвокатура и другие представители юридического сообщества могут оказывать ее самостоятельно за свой счет", — отметил Сарсембаев.

Министр обратил внимание на детализацию срока задержания без санкции суда и напомнил о действующих гарантиях судебной защиты.

"Действующая Конституция гарантирует безусловную судебную защиту и контроль от произвольного задержания, сроки которого не должны превышать 72 часов", — подчеркнул он.

Особое внимание Сарсембаев уделил новой редакции статьи 16-1, направленной на усиление гарантий прав граждан. Она закрепляет принципы презумпции невиновности, недопустимости двойного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение и освобождения от обязанности доказывать свою невиновность.

"Конституция, обладая высшей юридической силой, прежде всего должна закреплять основные права и свободы гражданина, устанавливать их гарантии", — заявил министр.

В заключение он подчеркнул масштабность изменений: они затрагивают более 80% текста действующей Конституции.

"Важно отметить, что речь идет не о разрозненных поправках, а о попытке переосмыслить всю архитектуру учредительного публично-правового акта. Новая редакция Конституции создаст прочную основу для защиты прав граждан и обеспечит современную архитектуру государственного устройства", — отметил Сарсембаев.