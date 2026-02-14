Новая современная станция скорой помощи открылась в Актау
Новый объект построен за счет возвращенных активов.
В городе Актау открылась новая современная станция скорой и неотложной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.
Новый объект построен по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева за счет возвращенных активов и рассчитана на обслуживание до 100 000 вызовов в год.
Инфраструктура здания соответствует актуальным стандартам экстренной медицины и включает:
• централизованную объединенную диспетчерскую службу;
• современный симуляционный и учебно-практический центр для подготовки кадров;
• теплый гараж на 20 единиц санитарного автотранспорта.
Реализация проекта направлена на повышение оперативности реагирования, оптимизацию маршрутизации бригад и вывод качества экстренной медицинской помощи в регионе на принципиально новый уровень.
В церемонии открытия станции приняли участие заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Ғабит Садырбеков, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Мұратов, аким Мангистауской области Нұрдаулет Қилыбай, ветераны здравоохранения и представители медицинского сообщества региона.
