Новая современная станция скорой помощи открылась в Актау

Новый объект построен за счет возвращенных активов.

Сегодня 2026, 20:54
АВТОР
Фото: Минздрав РК

В городе Актау открылась новая современная станция скорой и неотложной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

Новый  объект построен по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева  за счет возвращенных активов  и  рассчитана на обслуживание до 100 000 вызовов в год.

Инфраструктура здания соответствует актуальным стандартам экстренной медицины и включает:
• централизованную объединенную диспетчерскую службу;
• современный симуляционный и учебно-практический центр для подготовки кадров;
• теплый гараж на 20 единиц санитарного автотранспорта.

Реализация проекта направлена на повышение оперативности реагирования, оптимизацию маршрутизации бригад и вывод качества экстренной медицинской помощи в регионе на принципиально новый уровень.

В церемонии открытия станции приняли участие заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Ғабит Садырбеков, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Мұратов, аким Мангистауской области Нұрдаулет Қилыбай, ветераны здравоохранения и представители медицинского сообщества региона.

