Президент США заявил, что считает возможным «взять Кубу» в той или иной форме. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По словам американского лидера, США могут добиться изменений на острове либо через соглашение, либо иным способом. Он отметил, что считает для себя «честью» возможность взять Кубу под контроль.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося экономического кризиса на Кубе и проблем с энергоснабжением. По данным СМИ, на острове наблюдаются масштабные перебои с электричеством, вызванные нехваткой топлива и сложной экономической ситуацией.

При этом в Вашингтоне ранее заявляли о контактах с кубинской стороной по различным вопросам. По информации Reuters, в последние недели представители США и Кубы обсуждают возможные договоренности, однако детали переговоров не раскрываются.

Эксперты отмечают, что подобные заявления могут усилить напряженность в отношениях между США и Кубой, которые остаются сложными на протяжении десятилетий.