Новая точка притяжения: в Алматы установили двенадцатиметровую скульптуру
У здания Алматинского музея искусств появилась новая точка тишины - двенадцатиметровая скульптура под названием "Надэс".
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
41Фото: Фото автора
Скульптуру создал выдающийся испанский скульптор Жауме Пленса для Almaty Museum of Arts, передает BAQ.KZ.
Скульптура "Надэс" Жауме Пленсы уже возвышается перед зданием музея на пересечении проспектов Аль-Фараби и Назарбаева и привлекает внимание горожан.
"Преодолев тысячи километров из Барселоны до Алматы, она потребовала еще 5 дней на сборку: команда специалистов бережно устанавливала один за другим 8 уровней этой монументальной конструкции под наблюдением студии Пленсы", - говорится на странице Instagram музея.
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