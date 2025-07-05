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Новая точка притяжения: в Алматы установили двенадцатиметровую скульптуру

У здания Алматинского музея искусств появилась новая точка тишины - двенадцатиметровая скульптура под названием "Надэс".

Сегодня, 11:03
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Фото автора Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: Фото автора

Скульптуру создал выдающийся испанский скульптор Жауме Пленса для Almaty Museum of Arts, передает BAQ.KZ.

Скульптура "Надэс" Жауме Пленсы уже возвышается перед зданием музея на пересечении проспектов Аль-Фараби и Назарбаева и привлекает внимание горожан.

"Преодолев тысячи километров из Барселоны до Алматы, она потребовала еще 5 дней на сборку: команда специалистов бережно устанавливала один за другим 8 уровней этой монументальной конструкции под наблюдением студии Пленсы", - говорится на странице Instagram музея.

 
 
 
 
 
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Публикация от Almaty Museum of Arts (@almatymuseumofarts)

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