Скульптуру создал выдающийся испанский скульптор Жауме Пленса для Almaty Museum of Arts, передает BAQ.KZ.

Скульптура "Надэс" Жауме Пленсы уже возвышается перед зданием музея на пересечении проспектов Аль-Фараби и Назарбаева и привлекает внимание горожан.

"Преодолев тысячи километров из Барселоны до Алматы, она потребовала еще 5 дней на сборку: команда специалистов бережно устанавливала один за другим 8 уровней этой монументальной конструкции под наблюдением студии Пленсы", - говорится на странице Instagram музея.