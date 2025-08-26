Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов сообщил, что на Петропавловской ТЭЦ завершено строительство новой трубы. По его словам, станция готова к отопительному сезону, серьёзных проблем не ожидается, передаёт BAQ.KZ.

"Петропавловская ТЭЦ, там готовность достаточно хорошая, последние два отопительных сезона вообще проблем не было. Ну, тот факт обрушения трубы, конечно, он был. Труба полностью новая построена, в этом году отопительный сезон уже новая труба будет работать", — отметил он.

По словам Есимханова, две другие трубы продолжали функционировать и обеспечивали стабильную работу станции.

"Мы очень близко в ближайший отопительный сезон не видим [прим.автора - рисков]. А новая труба, она достаточно будет эффективна", — добавил вице-министр.

Кроме того, он рассказал о ходе строительства новых электростанций в Кокшетау и Семей.