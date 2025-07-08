Теперь сотрудники Национальной гвардии МВД РК могут получить справку с места службы не выходя из дома - услуга доступна онлайн на портале eGov.kz, передает BAQ.KZ.

Оформление занимает всего несколько минут, при этом документ формируется автоматически, если данные о месте службы подтверждаются. Справка предоставляется бесплатно и доступна исключительно действующим военнослужащим.

После авторизации на портале достаточно перейти в раздел "Воинская служба", выбрать нужную услугу, подписать заявку - и готовый документ появится в личном кабинете. В случае несоответствия данных система откажет в выдаче справки, указав причину. Документ действует 10 календарных дней. Новый цифровой сервис был реализован при участии Комитета государственных услуг, АО "Национальные информационные технологии" и Национальной гвардии МВД РК.