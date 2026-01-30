Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Хань Чуньлином. Стороны подтвердили стратегический характер партнерства, отметив, что переход проекта в активную фазу является практическим выполнением межправительственных договоренностей, передаёт BAQ.KZ.

Ключевым итогом переговоров стало подписание пакета документов по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Павлодарской области между Министерством энергетики РК, корпорацией State Power Investment Corporation и ТОО "Pavlodar Green Energy".

Комментируя подписание соглашения, Ерлан Аккенженов отметил важность технологической составляющей проекта.

"Проект привлечет в экономику региона порядка 1,2 млрд долларов прямых инвестиций. Принципиально важно, что новая станция будет оснащена системами накопления. Это позволит сглаживать природные колебания выработки ВИЭ и гарантировать выдачу стабильной мощности в Единую электроэнергетическую систему страны", - подчеркнул министр.

Запуск ВЭС в городе Экибастуз позволит ежегодно производить 3,4 млрд кВт·ч электроэнергии и сокращать выбросы парниковых газов до 2 млн тонн CO₂, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана.

Данная инициатива наглядно демонстрирует эффективность международного партнерства и готовность Казахстана к внедрению передовых решений в области энергетики.