Новая ветровая электростанция в Экибастузе сократит выбросы парниковых газов
Подписан пакет документов по строительству.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Хань Чуньлином. Стороны подтвердили стратегический характер партнерства, отметив, что переход проекта в активную фазу является практическим выполнением межправительственных договоренностей, передаёт BAQ.KZ.
Ключевым итогом переговоров стало подписание пакета документов по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Павлодарской области между Министерством энергетики РК, корпорацией State Power Investment Corporation и ТОО "Pavlodar Green Energy".
Комментируя подписание соглашения, Ерлан Аккенженов отметил важность технологической составляющей проекта.
"Проект привлечет в экономику региона порядка 1,2 млрд долларов прямых инвестиций. Принципиально важно, что новая станция будет оснащена системами накопления. Это позволит сглаживать природные колебания выработки ВИЭ и гарантировать выдачу стабильной мощности в Единую электроэнергетическую систему страны", - подчеркнул министр.
Запуск ВЭС в городе Экибастуз позволит ежегодно производить 3,4 млрд кВт·ч электроэнергии и сокращать выбросы парниковых газов до 2 млн тонн CO₂, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана.
Данная инициатива наглядно демонстрирует эффективность международного партнерства и готовность Казахстана к внедрению передовых решений в области энергетики.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- Какие изменения ожидаются в пенсионных накоплениях в Казахстане в 2025 году?
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск