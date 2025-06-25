В казахстанском информационном пространстве активно распространяется новая волна дипфейков - поддельных видео с "лицами и голосами" известных общественных деятелей, сообщает одна из пострадавших журналисток, передает BAQ.KZ. Злоумышленники создали видео с её "участием", в котором она якобы публично поддерживает спорное решение правительства о запуске российских авиасудов в воздушное пространство Казахстана.

"Оппозиционная журналистка впервые одобрила инициативу правительства", - гласит подпись под фейковым видео, хотя сама журналистка категорически отрицает своё участие и подчёркивает, что это подделка. По её словам, авторы ролика пытаются представить её не просто как журналиста, а как влиятельное лицо, способное легализовать международные решения.

Подобные фейки распространяются и с участием других высокопоставленных лиц. В частности, появились поддельные видео с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, где он якобы подтверждает разрешение на свободный пролёт российских самолётов над территорией Казахстана. В ведомстве опровергли эту информацию, назвав её ложной.

Аналогичные случаи фиксируются и в соседних странах. В Узбекистане в сети распространились фейковые интервью с председателем Сената Танзилой Нарбаевой, которой приписывают высказывания о законности участия граждан Узбекистана в военных действиях на стороне России. Нарбаева также опровергла эти заявления.

Журналистка призывает всех казахстанцев и жителей региона проявлять максимальную бдительность и критически относиться к информации в интернете, особенно к видео и заявлениям, вызывающим сомнения. Эксперты предупреждают, что дипфейки становятся новым инструментом информационных войн и манипуляций, угрожающим доверию к СМИ и официальным источникам.