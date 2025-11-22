С 18 по 22 ноября в Астане прошел XXVIII Международный конкурс творческой молодёжи "Шабыт", который традиционно собирает перспективных исполнителей, поэтов и художников региона, передает BAQ.KZ. В этом году конкурс вновь продемонстрировал широкую географию и высокий уровень подготовки: свыше 800 поданных заявок и около 600 участников, прибывших в столицу, создали плотную творческую атмосферу, где каждый день становился площадкой для открытий.

От камерной музыки до визуального искусства – "Шабыт" охватывает девять направлений, и каждое из них формирует собственную конкуренцию и собственные голоса. Как подчёркивает руководитель проекта Амин Ибрахим, масштаб в этом году стал принципиальным отличием.

На конкурс подали заявки более восьмисот участников, и около шестьсот приехали в Астану. География в этом году включила в себя Китай, Россию, Кыргызстан и Узбекистан. Хочу отметить, конкурс прошел в широком международном формате, тем самым подтверждая возросший интерес к нашему проекту и его значимость для творческого общества, — говорит он.

Одной из ключевых номинаций, в которой вручили Гран-при, стала "Поэзия". Победителем в ней стал уроженец Актюбинской области, представлявший Туркестан, Даурен Тлеухан. Финал "Шабыта" стал для него логичным этапом долгого пути.

Для молодых поэтов это действительно как Нобелевская премия. На конкурс подали рукописи, из них 30 человек пригласили в финал. Я оказался среди них, а затем вошел в число одиннадцати лауреатов. Решающим, думаю, стало качество стихов. Мы отправили свои уже написанные хорошие стихи, Похоже, это пришлось по душе членам жюри. Я очень рад победе, — рассказывает Даурен.

Даурен пишет стихи с ранних лет, является призёром "Абайских чтений" и "Магжановских чтений", а победа в республиканском конкурсе "Акберен" позволила ему получить грант Международного казахско-турецкого университета. Позднее при поддержке акимата Актюбинской области вышел его первый сборник.

Помимо поэзии, Гран-при получили Государственный камерный хор Республики Татарстан, Даурен Мусин (хоровое дирижирование), Фируза Рахметова и Аяжан Шынболат (академическое пение), дуэт Акбике Алги и Ильяса Узбекова (камерная музыка), этноансамбль "Тарлан", трио Moonaisun и Камза Бокейхан (креативное направление).

По словам организаторов, интерес молодёжи, сильная конкуренция и высокий уровень выступлений показывает, что "Шабыт" остается одной из главных точек притяжения для творческого поколения Казахстана и важной платформой для их профессионального роста.