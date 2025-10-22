Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова вручила сертификаты участникам проекта "1000 лидеров изменений в образовании", направленного на формирование нового поколения управленцев, способных модернизировать систему образования, передаёт BAQ.KZ.

В этом году 403 педагога зачислены в кадровый резерв. Всего к собеседованию были допущены 411 кандидатов, успешно прошедших предварительную оценку.

Проект реализуется с 2023 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и создан по аналогии с Президентским молодежным кадровым резервом. Его цель — повышение качества управления и развитие лидерства в сфере образования.

Во время встречи с резервистами Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что реформа образования невозможна без трансформации управленческого состава.

"Руководители школ должны обладать навыками стратегического и ситуационного лидерства, уметь применять современные подходы к управлению и создавать равные возможности для всех учеников", — отметила министр.

Сулейменова также подчеркнула важность внедрения технологий искусственного интеллекта в учебный процесс и представила участникам модель "Успешная школа в эпоху ИИ".

С момента запуска проекта статус резервиста получили 583 педагога, из которых 71% уже назначены на руководящие должности.

Педагоги, завершившие обучение, теперь могут назначаться на вакантные руководящие посты без прохождения конкурсных процедур.