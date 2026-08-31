«Отбасы банк» начал прием заявок по жилищной программе «Умай», предназначенной для женщин. Подать заявку можно с 31 августа.

Программа позволяет приобрести жилье с пониженным первоначальным взносом. При этом наличие другой недвижимости не препятствует участию. Купить жилье можно в любом городе Казахстана независимо от места регистрации.

Финансирование программы осуществляется за счет средств Азиатского банка развития. Первый транш в размере 9 млрд тенге уже перечислен «Отбасы банку».

Кто может участвовать в программе

Для получения займа необходимо иметь официальный доход за последние шесть месяцев. При этом среднемесячный чистый доход семьи не должен превышать 1,25 млн тенге.

Процентная ставка по займу составляет 14,8% годовых, а ГЭСВ – от 16,3% до 16,8%.

Максимальная сумма займа – 50 млн тенге.

Размер первоначального взноса зависит от города:

в Астане и Алматы – не менее 20% от стоимости жилья;

в других городах Казахстана – не менее 15%.

При расчете займа банк учитывает меньшую из двух величин – покупную цену недвижимости или ее оценочную стоимость.

Например, если квартира в Алматы стоит 32 млн тенге, а оценщик определил ее стоимость в 30 млн тенге, расчет будет производиться исходя из 30 млн тенге. При первоначальном взносе 20% сумма займа составит 24 млн тенге. Оставшиеся 8 млн тенге покупатель должен оплатить самостоятельно.

Какое жилье можно купить

В рамках программы разрешается приобрести:

готовое жилье на первичном рынке;

квартиру или дом в строящемся объекте при наличии гарантии Казахстанской жилищной компании либо механизма страхования;

жилье на вторичном рынке, построенное не ранее 2016 года.

Приобретаемая недвижимость оформляется на имя женщины. Если заемщик состоит в браке, жилье оформляется в общую совместную собственность супругов.

При необходимости к кредиту можно привлечь созаемщиков.

Как подать заявку

Оформить заявку можно дистанционно через сервис «Видеосервис». Также предусмотрена подача заявки через личный кабинет на платформе «Баспана маркет» или непосредственно в отделении «Отбасы банка».

Сколько можно получить на ремонт

Участники программы могут оформить отдельный заем до 15 млн тенге на ремонт жилья, в котором проживают.

До выполнения условий системы жилищных строительных сбережений банк предоставляет предварительный жилищный заем. Ежемесячный платеж состоит из выплаты начисленного вознаграждения и пополнения жилищного сберегательного счета.

После накопления на депозите 50% от суммы займа заемщик сможет перейти на жилищный заем по ставке до 5% годовых. ГЭСВ при этом составит от 5,1% до 6,9%.

Чем быстрее на сберегательном счете будет накоплена необходимая сумма, тем раньше можно перейти на жилищный заем. Это также позволяет снизить ежемесячный платеж и общую переплату по кредиту.