Новейшее лучевое оборудование для лечения онкологии запустили в Павлодарской области
Ежегодно на новом оборудовании планируется проводить лечение до 1 000–1 200 пациентов.
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В Павлодарском областном онкологическом диспансере состоялась церемония ввода в эксплуатацию современного линейного ускорителя TrueBeam производства компании VARIAN (США), оснащённого компьютерным томографом-симулятором.
Линейный ускоритель TrueBeam позволит проводить современную высокоточную лучевую терапию с применением передовых технологий и искусственного интеллекта, обеспечивая индивидуальный подход к планированию и проведению лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
Наличие КТ-симулятора обеспечивает возможность точного позиционирования пациента и планирования курса лучевой терапии с учётом индивидуальных анатомических особенностей.
Ежегодно на новом оборудовании планируется проводить лечение до 1 000–1 200 пациентов, что позволит существенно расширить возможности специализированной онкологической помощи жителям региона.
Сегодня практически во всех регионах страны установлены современные линейные ускорители, в городах Караганда и Семей стоят по два мощных аппарата, в Астане в Научном онкоцентре 4 машины, в городском онкоцентре еще два аппарата.
За последние два года показатель охвата онкопациентов лучевой терапией приблизился к 60%, что почти на уровне развитых европейских стран.
В мероприятии приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, Председатель Правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева, Председатель Правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Ербол Бекмухамбетов, руководитель Управления здравоохранения Павлодарской области Ермек Кучуков, директор Павлодарского областного онкологического диспансера Мурат Сулейменов, а также представители медицинского сообщества.
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