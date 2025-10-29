  • 29 Октября, 19:41

Как создают новейшие препараты для диагностики рака в Астане

В новом выпуске "Разбора" говорим о медицинских достижениях.

Наша съемочная группа побывала там, куда доступ посторонним людям теперь запрещен. При таком высоком уровне радиации, как тут, под землей, работать позволено только специалистам в экипировке. Совсем скоро на базе Национального научного онкологического центра стартует производство препаратов для выявления и лечения раковых очагов у пациентов. В новом специальном репортаже на BAQ.kz рассказываем о современных методиках лечения окологии в Казахстане. Эксклюзивные кадры – только у нас. 

