В Шиелийской районной многопрофильной центральной больнице Кызылординской области начало работу инфекционное отделение на 30 коек, передаёт BAQ.KZ.

"20 мест предназначены для детей и 10 – для взрослых пациентов (с возможностью увеличения до 40). В отделении трудятся три врача, в том числе заведующий, детский и взрослый инфекционисты, а также средний и младший медперсонал", - сообщили в министерстве здравоохранения.

В структуре отделения имеются 5 боксовых палат с электронными кроватями, 13 общих палат на 25 коек, реанимационная палата для экстренных случаев, процедурные и смотровые кабинеты, малый операционный блок.

Все палаты оснащены бактерицидными облучателями и шприцевыми дозаторами. Оборудование соответствует стандартам безопасности.

Отделение будет функционировать в круглосуточном стационарном режиме. Здесь будут оказывать медицинскую помощь пациентам с острыми кишечными инфекциями, ОРВИ, ларингитом и другими воздушно-капельными инфекциями, кожными инфекционными заболеваниями, бруцеллезом в острой и хронической форме.

Особое внимание уделено готовности к ранней диагностике, изоляции и лечению наиболее опасных инфекций. Это особенно важно, поскольку Шиелийский район относится к эндемичной зоне по Конго-Крымской геморрагической лихорадке.