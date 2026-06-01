Новое нефтяное месторождение нашли на юге Ирака

Ирак сообщил о новом крупном открытии нефти на юге страны. По данным Министерства нефти, месторождение находится в провинции Наджаф, недалеко от границы с Саудовской Аравией, и может стать одним из самых значимых открытий последних лет.

Речь идет о разведочном блоке Qurnain площадью около 8 773 квадратных километров. Контракт на его разработку был подписан в октябре 2024 года. Оператором проекта выступает китайская компания ZhenHua Oil через свою дочернюю структуру Qurnain Petroleum Limited в партнерстве с иракской стороной.

На одной из разведочных скважин Shams-11 уже зафиксирована добыча легкой нефти — около 3 248 баррелей в сутки. По предварительным оценкам, запасы участка могут превышать 8,8 млрд баррелей сырой нефти.

Власти Ирака отмечают, что компания-партнер предлагает ускорить разработку месторождения с помощью новых технологий и инвестиций, чтобы быстрее перейти к промышленной добыче.

Также в стране обсуждается строительство крупного нефтепровода, который должен соединить южную провинцию Басра с регионом Хадита на западе. Его планируемая мощность — до 2,5 млн баррелей в сутки, что позволит увеличить экспорт нефти.

При этом Ирак сталкивается с трудностями в экспорте из-за нестабильной ситуации в регионе и рисков для работы Ормузского пролива –ключевого маршрута для поставок нефти.

Сейчас страна добывает около 4,5 млн баррелей нефти в день и экспортирует примерно 3,5 млн баррелей. Ирак остается одним из крупнейших производителей нефти в ОПЕК.

По данным международных оценок, страна занимает пятое место в мире по доказанным запасам нефти – около 145 млрд баррелей, что составляет значительную часть мировых ресурсов.