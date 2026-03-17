В Астане открыли новое общежитие для студентов колледжей почти на тысячу мест. Проект должен существенно снизить нехватку жилья для учащихся, передает BAQ.kz.

В столице состоялось торжественное открытие нового студенческого общежития на 938 мест. Мероприятие прошло в рамках праздничной декады «Наурызнама».

До ввода нового объекта в городе действовали 18 общежитий при 16 колледжах, однако дефицит мест составлял около 1300 койко-мест. Ожидается, что новый комплекс значительно снизит эту нагрузку.

Строительство общежития на улице Бейбітшілік началось в январе 2025 года в рамках государственно-частного партнерства.

Не просто общежитие

Новый объект задуман не только как место проживания, но и как пространство для развития студентов.

В здании предусмотрен центр акселерации, где учащиеся смогут реализовывать свои проекты, развивать стартапы и участвовать в образовательных инициативах.

«Сегодня мы открываем не просто новое общежитие — мы создаем комфортное, безопасное и современное пространство для жизни и развития молодежи. Это важный шаг в обеспечении доступного и качественного образования в нашей столице», - отметил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

Он подчеркнул, что открытие символично совпало с праздником Наурыз.

«Пусть это общежитие станет для студентов настоящим домом, где они будут не только получать знания, но и находить друзей, реализовывать свои идеи и строить будущее», - добавил он.

Комфорт и безопасность

Общежитие полностью соответствует современным требованиям. В каждой комнате размещено по пять человек, предусмотрен собственный санузел.

На этажах оборудованы столовые зоны, а также созданы условия для развития студентов - тренажерный зал, зал хореографии и библиотека.

Особое внимание уделено безопасности: в здании внедрена система распознавания лиц (Face ID), а также действует централизованное видеонаблюдение.

Объект также адаптирован для людей с ограниченными возможностями - предусмотрена безбарьерная среда и специальные комнаты.

Сколько стоит проживание

Стоимость проживания составит 22,5 тысячи тенге в месяц, что делает общежитие доступным для большинства студентов.

Что это даст

Ожидается, что новый объект улучшит условия жизни студентов, снизит нагрузку на существующие общежития и создаст дополнительные возможности для учебной и внеучебной деятельности.