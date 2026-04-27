На Алаколе усилили безопасность перед купальным сезоном

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в ходе рабочей поездки проверил готовность спасателей к купальному сезону, передает BAQ.kz.

Спасательный объект расположен всего в трех километрах от основного подразделения. На месте установлено модульное здание, где сотрудники будут нести службу.

Такое размещение позволяет быстрее реагировать на происшествия на воде и вдоль береговой линии.

Камеры с ИИ и круглосуточное дежурство

Дежурство организовано в круглосуточном режиме. Внутри созданы условия как для работы, так и для отдыха сотрудников.

Особое внимание уделено безопасности: установлена система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая в реальном времени отслеживает ситуацию на воде и побережье.

Новая техника и экипировка

В ходе визита министр осмотрел новые спасательные катера, форму и оборудование сотрудников. По его оценке, подразделение полностью готово к выполнению задач.

Современное оснащение должно повысить уровень безопасности как для местных жителей, так и для туристов.

Озеро Алаколь ежегодно привлекает более 120 тысяч отдыхающих. Власти подчеркивают, что усиление спасательных служб особенно важно в период купального сезона.