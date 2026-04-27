На Алаколе усилили безопасность перед купальным сезоном
На побережье озера Алаколь запустили новое спасательное подразделение с системой видеонаблюдения и современной техникой.
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в ходе рабочей поездки проверил готовность спасателей к купальному сезону, передает BAQ.kz.
Спасательный объект расположен всего в трех километрах от основного подразделения. На месте установлено модульное здание, где сотрудники будут нести службу.
Такое размещение позволяет быстрее реагировать на происшествия на воде и вдоль береговой линии.
Камеры с ИИ и круглосуточное дежурство
Дежурство организовано в круглосуточном режиме. Внутри созданы условия как для работы, так и для отдыха сотрудников.
Особое внимание уделено безопасности: установлена система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая в реальном времени отслеживает ситуацию на воде и побережье.
Новая техника и экипировка
В ходе визита министр осмотрел новые спасательные катера, форму и оборудование сотрудников. По его оценке, подразделение полностью готово к выполнению задач.
Современное оснащение должно повысить уровень безопасности как для местных жителей, так и для туристов.
Озеро Алаколь ежегодно привлекает более 120 тысяч отдыхающих. Власти подчеркивают, что усиление спасательных служб особенно важно в период купального сезона.
Самое читаемое
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока
- Китай заговорил о последствиях действий Евросоюза