В последние годы в Казахстане всё больше молодых специалистов выбирают преподавательскую деятельность. Они приходят в образование, сочетая фундаментальные знания с искренним стремлением развивать образовательную среду, вдохновлять студентов и по-новому осмыслять роль учителя в современном обществе. Эта тенденция особенно важна сегодня, когда система образования переживает период трансформаций: внедрение цифровых технологий, обновление учебных программ, усиление международной интеграции и стремление повысить качество подготовки специалистов.

Молодые педагоги становятся проводниками этих перемен. Они смело привносят новые методы, используют современные подходы к обучению и создают более живую, гибкую и ориентированную на личность студента образовательную атмосферу. Будущие учителя, наблюдая за ними, перенимают не только профессиональные навыки, но и понимание того, что преподавание - это динамичная, творческая и по-настоящему значимая работа.

В интервью BAQ.KZ мы побеседовали с преподавателем, чья профессиональная история началась задолго до поступления в университет - с детской игры, которая в итоге превратилась в призвание. Сегодня Жамиля Хаджаева - старший преподаватель кафедры теории и методики иноязычной подготовки факультета иностранных языков Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е.А. Букетова. Её путь отражает то, как формируется новое поколение педагогов: мотивированное, искреннее, глубокое в своей любви к делу и стремлении воспитывать будущих профессионалов.

- Расскажите немного о себе, как вы пришли в преподавание?

- Мой путь в преподавание начался ещё в детстве. Я часто играла со своими братьями и сестрами, а во дворе — с детьми, и почти всегда выбирала роль учителя. Мне нравилось придумывать "уроки", рисовать тетради, объяснять, что-то проверять — тогда это была игра, но именно она подсказала мне моё настоящее призвание.

Со временем эта детская склонность превратилась в серьёзный интерес к языку, методике и педагогике. Сейчас я работаю старшим преподавателем кафедры теории и методики иноязычной подготовки факультета иностранных языков Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е.А. Букетова, который получил статус национального исследовательского университета. Мы готовим специалистов по образовательной программе "Иностранный язык: два иностранных языка", и я с большим удовольствием участвую в подготовке будущих учителей.

- Почему вы выбрали именно академическую карьеру, а не работу в индустрии?

- Академическая среда даёт пространство для роста, сочетания преподавания, методической работы и исследований. Здесь я могу влиять на качество подготовки будущих специалистов, создавать учебные материалы и работать над развитием образовательных программ. Это сочетание творчества и научности делает академию моим идеальным профессиональным домом.

Говоря о том, что определяет выбор профессии преподавателя, многие молодые педагоги отмечают важность окружения, первых наставников и той поддержки, которую они получают на самых ранних этапах своего пути. По словам молодой преподавательницы, для неё этот процесс тоже оказался глубоко личным и связанным с людьми, которые верили в её способности и направляли в нужный момент.

- На мой путь огромное влияние оказала моя семья — особенно мама и бабушка. Именно они заметили во мне способности к языкам, поддерживали мой интерес, верили в меня и направляли.

Большую роль сыграли и мои педагоги. Мой куратор Есказинова Жанар Амантаевна — человек, который всегда поддерживал, вдохновлял и своим примером показывал, что значит быть настоящим учителем.

Особое место занимает наш легендарный учитель Кагазбаев Жанбырбай Ахметович, которого знают во всей области и даже в республике. Его харизма, мастерство и невероятная преданность профессии оставили глубокий след в моём восприятии педагогики.

Именно сочетание семейной поддержки и примера выдающихся педагогов сформировали мою профессиональную дорогу.

- Что вас вдохновляет в работе со студентами?

- Меня вдохновляет их искренность, желание учиться, их индивидуальные истории роста. Особенно приятно видеть, как студент, который поначалу не уверен в себе, постепенно раскрывается, начинает свободно говорить, мыслить критически и профессионально формироваться как будущий учитель.

- Какие предметы вы преподаёте и почему именно эти направления вам близки?

- Я преподаю дисциплины, которые отражают современные требования к подготовке учителей иностранных языков и соответствуют нормативным актам, реформам образования и запросам работодателей. Работодатели активно участвуют в разработке и обновлении наших образовательных программ, поэтому содержание дисциплин максимально приближено к реальным профессиональным потребностям.

Среди моих дисциплин:

* Публичная речь

* Критическое мышление и письмо

* Technologies of Teaching English to Young Learners

* современные курсы по методике преподавания английского языка

Кроме того, я руковожу учебной и производственной практикой у выпускающих курсов, где сопровождаю студентов в их становлении как будущих педагогов, наблюдаю их рост и частично направляю их профессиональный путь.

Эти дисциплины мне близки, потому что они развивают ключевые компетенции будущих учителей — уверенную коммуникацию, критическое мышление, педагогические умения, методическую грамотность — всё то, что является основой современной языковой педагогики.

Значимость английского языка в Казахстане постоянно растёт. Он становится языком международного общения, науки, мобильности, технологий и глобальных профессий. В условиях трёхъязычной политики его роль усиливается ещё больше.

Когда речь заходит об эффективных методах обучения, многие современные преподаватели подчёркивают важность практико-ориентированных и студентоцентрированных подходов. По словам молодой преподавательницы, именно такие методы помогают студентам не просто усваивать материал, а развивать реальные навыки, необходимые в будущей профессии.

“Мне близки активные, студентоцентрированные подходы:

• коммуникативная методика

• CLIL

• проектное обучение

• элементы CELTA

• ролевые упражнения

• кейс-методы

• работа с аутентичными материалами Эти методы позволяют студентам учиться через практику — именно так формируются реальные профессиональные навыки”, - говорит Жамиля Хаджаева.

- Используете ли вы цифровые технологии или инновационные подходы в преподавании?

- Да, активно. Я использую интерактивные платформы, цифровые рабочие листы, онлайн-задания, видеоконтент, образовательные приложения, технологии для CLIL. Это делает уроки динамичными, доступными и интересными.

- Как вы мотивируете студентов к активному участию?

- Через интересные задания, проектную деятельность, вовлекающие обсуждения, открытое общение и дружелюбную атмосферу. Я стараюсь создавать пространство, где студент не боится ошибаться — ведь только так можно научиться.

- Как меняется восприятие учебного материала у студентов из года в год?

- Студенты становятся визуальнее, технологичнее и требовательнее. Они предпочитают практичность, интерактивность, реальные кейсы и конкретику. Поэтому материалы постоянно обновляются, адаптируются и становятся более динамичными.

- Как вы оцениваете текущее состояние высшего образования в Казахстане?

- Система развивается. Наблюдается движение к международным стандартам, внедряются цифровые технологии, усилено внимание к академической честности. Наш университет получил статус национального исследовательского, что подтверждает уровень научной и образовательной подготовки.

- Есть ли различия между казахстанскими и зарубежными подходами к обучению?

- Да. Зарубежные программы (CELTA, TESOL и др.) ориентированы на практику и рефлексию, тогда как у нас традиционно сильна теоретическая база. Сейчас мы движемся к сочетанию лучших международных практик с нашими сильными сторонами.

- Какие вызовы стоят перед молодыми преподавателями?

- Молодые преподаватели сегодня сталкиваются с целым рядом профессиональных трудностей, которые требуют от них гибкости, постоянного развития и готовности быстро адаптироваться. К ключевым вызовам относятся:

* необходимость владеть современными методиками

* высокая нагрузка

* требование международных публикаций

* цифровизация

* работа с поколением, которое быстро меняется

* постоянное самообновление знаний

- Как вы видите роль университета в формировании будущего страны?

- Университет — это сердце интеллектуального развития страны. Он формирует будущих учителей, специалистов, исследователей. От качества преподавания зависит качество образования в целом, а значит — и развитие общества.

- Есть ли у вас научные интересы или проекты?

- Да. Мои интересы — методика ELT, CLIL в трёхъязычном образовании, цифровизация обучения, развитие письменных навыков, подготовка будущих учителей. У меня есть статьи в журналах Scopus и КОКСОНВ, и я продолжаю развивать своё исследовательское направление.

- Какие навыки необходимы молодому преподавателю сегодня?

- Профессиональная деятельность молодого преподавателя предполагает наличие комплекса компетенций, обеспечивающих качество обучения и научной работы. Среди наиболее значимых навыков можно выделить:

* современная методическая грамотность

* цифровые навыки

* академическое письмо

* критическое мышление

* владение английским

* гибкость и адаптивность

* эмоциональный интеллект

- Есть ли у вас публикации в международных журналах? Какие трудности возникают при подготовке статей?

- Да, у меня есть публикации в журналах Scopus и КОКСОНВ. Основные трудности — строгие требования к структуре, академический стиль, поиск подходящего журнала, работа с рецензентами. Также публикации в международных журналах, как правило, стоят недёшево. Но этот процесс очень развивает.

- Где вы видите себя через 5–10 лет в академической сфере?

- Я вижу себя опытным преподавателем-методистом, активным исследователем, участником международных проектов и человеком, который вносит значимый вклад в развитие языкового образования и подготовки учителей. Через 5–10 лет в академической сфере я вижу себя состоявшимся специалистом, активно участвующим в научных и образовательных проектах. В настоящее время я завершаю свою докторскую диссертацию, тема которой связана с трёхязычием, и планирую в ближайшее время выйти на защиту. В дальнейшем намерена продолжать научную деятельность, публиковаться в профильных изданиях, участвовать в международных конференциях, а также передавать знания студентам, внося вклад в развитие многоязычного образования и укрепление научного потенциала страны.

- Какой совет вы бы дали студентам, которые хотят стать преподавателями?

- Верьте в себя и не бойтесь пути преподавателя. Это не просто работа — это миссия. Учитесь новому, вдохновляйтесь, будьте честными со студентами и с собой. Самое главное — любите людей и верьте в их потенциал.