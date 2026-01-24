В Кегенском районе Алматинской области введено в эксплуатацию новое пожарное депо. Оно построено за счёт средств местного бюджета в рамках стратегического плана МЧС Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

На церемонии открытия выступил аким области Марат Султангазиев, подчеркнув особую значимость объекта для региона.

"Безопасность граждан - одна из главных задач государства. Совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения их последствий - вопрос стратегической важности. Запускаемое сегодня пожарное депо - это конкретный результат системной модернизации инфраструктуры гражданской защиты в области", - отметил аким области.

Выступая на торжественном мероприятии, глава МЧС отметил, что укрепление системы гражданской защиты, особенно повышение уровня безопасности в сельских населённых пунктах, является одной из приоритетных задач, поставленных Главой государства.

"Развитие противопожарной инфраструктуры в сельской местности — важная составляющая обеспечения безопасности населения. Открытие новых пожарных депо позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать человеческие жизни", — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Шынгыс Аринов.

Кроме того, министр в торжественной обстановке вручил ключи от современной пожарно-спасательной техники, переданной новому депо, в том числе пожарной автоцистерны, оперативно-спасательного автомобиля и внедорожника.

Новое пожарное депо будет обеспечивать пожарную безопасность 12 сельских округов и 34 населённых пунктов с общей численностью населения свыше 28 тысяч человек. Для Кегенского региона, расположенного в горной местности, возможность оперативного реагирования имеет особое значение.

Здание построено по модульной технологии, что в перспективе позволяет расширять и модернизировать объект. Депо полностью приспособлено для круглосуточной службы: предусмотрены диспетчерский пункт с современными средствами связи, гаражи на два пожарных автомобиля, санитарно-бытовые помещения, кухня и комнаты отдыха. Также имеется тренировочная зона "Batyr Team" для повышения физической подготовки личного состава.

Пожарное подразделение укомплектовано 21 сотрудником и обеспечено 8 единицами специальной техники, что позволяет одновременно выезжать по двум направлениям.

В рамках мероприятия граждане, принявшие активное и ответственное участие в строительстве объекта, были награждены ведомственными наградами Министерства по чрезвычайным ситуациям. В целом МЧС на системной основе продолжает работу по развитию инфраструктуры в сельских населённых пунктах, укреплению системы противопожарной безопасности и повышению уровня защищённости населения.