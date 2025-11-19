В Карагандинской области появился сервис, который может изменить подход к ремонту и сделать его более прозрачным и безопасным для жителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Мобильное приложение Smeta Hub — разработка местного стартапа — помогает планировать ремонт, составлять смету, контролировать этапы работ и взаимодействовать с подрядчиками. В основе системы лежат инструменты искусственного интеллекта, позволяющие минимизировать ошибки и снизить риск мошенничества.

Идея проекта появилась после личного опыта основателя стартапа, директора ТОО "А-Бизнес Қазақстан" Тимура Дурмаганбетова. Во время собственного ремонта он столкнулся с недобросовестным подрядчиком, который получил предоплату и исчез, оставив объект незавершённым. По словам разработчика, такие случаи происходят всё чаще, и рынок ремонта сегодня остаётся непрозрачным для большинства заказчиков.

Команда стартапа решила создать сервис, который мог бы защитить интересы как клиентов, так и исполнителей. Первоначально Smeta Hub задумывался как внутренний проект, однако накопленный опыт в IT-сфере позволил превратить идею в полноценное мобильное приложение. Платформа автоматически рассчитывает стоимость ремонта, помогает составить смету и делит процесс на этапы. Встроенный ИИ анализирует объёмы работ, оптимизирует расходы и позволяет избежать разночтений между клиентом и подрядчиком.

Тимур Дурмаганбетов отмечает, что основная цель проекта — сформировать культуру честного и открытого ремонта. В будущем разработчики планируют добавить функцию безопасной сделки, которая защитит заказчиков от мошенников, а бригады — от задержек оплаты. Это позволит повысить доверие между сторонами и снизить количество конфликтов.

Сегодня Smeta Hub уже выступает полноценной площадкой, где заказчики могут находить проверенных исполнителей, а бригады — получать новые проекты. Приложение объединяет три ключевые функции: расчёт сметы, управление задачами и поиск подрядчиков. Сервис доступен бесплатно в Google Play и App Store.

По словам создателей, приложение сейчас ориентировано на ремонт квартир, но потенциал платформы позволяет расширить функционал и работать с административными, промышленными и государственными объектами. В ближайшее время в Smeta Hub появится инструмент для создания и управления графиком работ.