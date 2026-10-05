Новое производство специальной обуви запустили в Семее

В Семее запущено новое производство специальной обуви ТОО «Техноавиа – Казахстан». В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали и генеральный директор компании Жанат Амиренов.

Новое производство стало следующим этапом развития компании в регионе. С 2023 года в Семее работает фабрика по пошиву специальной и корпоративной одежды, а также продукции для медицинских работников. С запуском обувного производства ассортимент предприятия расширился.

Проектная мощность швейной фабрики составляет 160 тысяч изделий в год. В 2025 году здесь выпустили 135 171 изделие, 85% продукции экспортируется. На предприятии работают 152 человека. На новом производстве специальной обуви создано более 30 рабочих мест. В дальнейшем компания планирует расширять производственные площади, обновлять оборудование, увеличивать штат и объемы выпуска.

Выступая на церемонии, аким области Абай Берик Уали отметил важность не только запуска новых производств, но и формирования стабильного рынка сбыта для отечественной продукции.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно отмечал необходимость повышения уровня диверсификации производства, увеличения обеспеченности внутреннего рынка отечественной продукцией и широкого применения долгосрочных офтейк-контрактов. В этой связи необходимо активизировать производственную кооперацию между крупными предприятиями области и местными товаропроизводителями, формировать вокруг них устойчивые цепочки поставок и создавать новые производства, ориентированные на обеспечение внутреннего спроса. Сегодняшнее мероприятие мы рассматриваем не просто как открытие новой торговой точки, а как конкретный результат системной работы по привлечению инвестиций в регион, запуску новых производств и увеличению доли местной продукции на рынке. Для нас результат инвестиционного проекта не должен ограничиваться лишь открытием нового производства. Важно, чтобы предприятие стабильно работало, создавало новые рабочие места, а выпускаемая продукция пользовалась спросом на рынке. В этой связи хотел бы обратить внимание руководителей предприятий, собравшихся сегодня здесь, на один важный вопрос. Предприятия нашего региона должны поддерживать друг друга и выстраивать взаимовыгодное партнерство. Когда качественная продукция производится у нас, нет необходимости стремиться закупать ее извне. Поэтому призываю руководителей предприятий при закупке необходимой продукции в первую очередь рассматривать возможности местных производителей. Это позволит повысить загрузку местных предприятий, сохранить рабочие места и развивать производственную кооперацию внутри региона. Поддерживая друг друга, мы поддерживаем экономику всей области. Уверен, что сегодняшнее мероприятие откроет путь к новым соглашениям и долгосрочному партнерству, – сказал Берик Уали.

В рамках проекта компания также открыла в Семее фирменную торговую точку, где продукцию можно приобрести напрямую.

Кроме того, ТОО «Техноавиа – Казахстан» подписало меморандумы о сотрудничестве с шестью крупными предприятиями региона: «Бакырчикским горнодобывающим предприятием», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», «Eurasia Agro Semey», «Эйкос», «KondiZ distribution» и «Силикат».

Глава региона ознакомился с производственными возможностями компании и ассортиментом продукции в новом магазине.

В 2026 году ТОО «Техноавиа – Казахстан» включено в реестр отечественных товаропроизводителей Республики Казахстан. Открытие нового производства и торговой точки позволит предприятиям и специалистам Семея приобретать необходимую специальную обувь и другие виды продукции непосредственно у производителя.

За последние полтора года количество инвестиционных проектов в области Абай выросло с 29 до 144, а общий объем инвестиций увеличился с 2,2 трлн до 5,4 трлн тенге. В 2026 году в регионе планируется реализовать 38 проектов на 129,2 млрд тенге с созданием 3 230 рабочих мест. На сегодняшний день уже запущено 14 проектов стоимостью 34,6 млрд тенге, создано 598 новых рабочих мест.