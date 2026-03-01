Новое руководство Ирана предложило возобновить переговоры с США
Новое руководство Ирана предложило возобновить переговоры с Соединёнными Штатами, сообщил Дональд Трамп в интервью The Atlantic , передает BAQ.KZ.
Президент США подтвердил готовность к диалогу, отметив, что часть участников прежних переговоров уже погибла, и не дал точного ответа о поддержке простых иранцев при возможных попытках свержения режима.
В свою очередь Иранский президент Махмуд Пезешкиан в телеобращении сообщил, что Временный совет начал работу и продолжит курс убитого верховного лидера Али Хаменеи, нанося удары по Израилю и американским базам. Новый верховный лидер будет избран Советом экспертов из 88 богословов в течение одного–двух дней, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.
Военные действия продолжаются: иранские силы пытались поразить американский авианосец Abraham Lincoln, выпустив четыре баллистические ракеты, однако цели не достигли. США в ответ потопили иранский эсминец класса «Джамаран». Одновременно израильские ВВС нанесли удары по Тегерану, после того как иранская ракета разрушила синагогу и повредила общественное бомбоубежище недалеко от Иерусалима.
