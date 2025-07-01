В Казахстане с начала нового учебного года планируют внедрить новый стандарт питания в дошкольных и школьных организациях. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, изменения направлены на снижение уровня ожирения, диабета и других хронических заболеваний среди детей, передаёт BAQ.KZ.

"В соответствии со Стандартом питания определены чёткие функции всех участников процесса организации питания. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал три варианта типового меню и направил их в регионы. На местах могут утвердить предложенный вариант либо внести изменения с учётом мнения родителей, детей и педагогов", – сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Согласно новому стандарту, в рационе школьников будет меньше сахара и соли, больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, белков и молочной продукции.

По оценкам экспертов, строгое соблюдение нового подхода позволит снизить уровень детского ожирения на 10–15%, диабета второго типа – на 10–20%, артериальной гипертензии – на 8–18%, а также уменьшить риск других хронических заболеваний на 5–15%.

Кроме того, в стране сейчас проходят обучающие мероприятия для всех участников процесса – с привлечением специалистов Казахской академии питания, Национального центра здорового питания, ЮНИСЕФ и других организаций.

В Минздраве подчёркивают: цель изменений – формирование культуры правильного питания с детства и долгосрочное улучшение здоровья казахстанских детей.