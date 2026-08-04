Новое водохранилище в ВКО и цифровые сервисы: о чем договорились Казахстан и ПРООН

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане Катаржиной Вавьернией. Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов, направленных на повышение безопасности гидротехнических сооружений, цифровизацию управления водными ресурсами и развитие водной инфраструктуры. По итогам встречи участники договорились ускорить реализацию всех инициатив.

Безопасность плотин и цифровое управление водными ресурсами

Одним из ключевых проектов, реализуемых при поддержке гранта правительства Японии, является создание современной системы защиты от наводнений. В рамках проекта разрабатывается пилотная система раннего оповещения на плотинах, формируется единая цифровая база гидротехнических сооружений и ведется интеграция данных в Национальную информационную систему водных ресурсов.

На сегодняшний день уже завершена разработка архитектуры системы раннего оповещения, создана цифровая база данных, подготовлены гидродинамические модели пилотных водохранилищ и проведено моделирование возможных зон затопления.

Одновременно продолжается цифровизация ирригационной инфраструктуры. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетысу полностью оцифрованы сельскохозяйственные поля и наполовину – оросительные каналы. Также подготовлены карты влажности почвы.

Кроме того, разработана система прогнозирования водопотребления с модулем «Услуги водоподачи». Она позволяет аграриям подавать заявки на получение поливной воды, распределять лимиты и заключать договоры с использованием электронной цифровой подписи.

Новое оборудование и строительство водохранилища в Восточном Казахстане

В рамках проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов» продолжается оснащение Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» современной техникой. Региональные подразделения получают детекторы подземных вод, мобильные лаборатории, буровые установки и другое специализированное оборудование.

Также обновляется материально-техническая база Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства. Всего планируется приобрести 66 единиц оборудования.

Отдельное внимание уделяется строительству новых объектов водной инфраструктуры. В настоящее время ПРООН разрабатывает технико-экономическое обоснование строительства водохранилища на реке Кендерлик в Восточно-Казахстанской области. Проект реализуется в рамках программы по развитию устойчивого ирригационного хозяйства и предпринимательства.

Поддержка фермеров и дальнейшие планы

Еще одним совместным проектом Министерства водных ресурсов, ПРООН и Евразийского банка развития станет создание регионального учебного центра для фермеров в Туркестанской области. Здесь сельхозпроизводителей будут обучать современным водосберегающим технологиям орошения. Сейчас стороны согласовывают программу обучения и организацию практических занятий.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, сотрудничество с ПРООН уже позволило привлечь в отрасль значительные грантовые средства и последовательно реализовывать намеченные проекты.

«При содействии ПРООН в развитие водохозяйственной отрасли Казахстана были привлечены значительные средства, в том числе грантовые. На сегодняшний день мы последовательно реализуем все разработанные планы. Министерство держит на контроле каждый проект. Сегодняшняя встреча позволила подвести промежуточные итоги данных работ, а также обменяться мнениями и определить дальнейшее видение по каждой совместной инициативе», – отметил Нуржан Нуржигитов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу и выработать механизмы для максимально оперативной реализации всех проектов.