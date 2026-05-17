Новое здание «Абай мектебі» открыли в Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие нового здания школы-интерната для одаренных детей «Абай мектебі».

Школа расположена в микрорайоне Дарын. Новый учебный комплекс рассчитан на 900 мест. Здесь созданы условия для академической подготовки, исследовательской работы, спорта и творческого развития учащихся.

«Сегодняшняя встреча - это закономерное продолжение исторического пути школы Абая, её переход на новый качественный этап развития. Это стратегическое решение, устремлённое в будущее. Построенная когда-то у подножия гор, эта альма-матер служила делу качественного образования и воспитания детей, став уникальным учебным заведением, воспитавшим интеллигенцию страны. Со временем по различным причинам первоначальная территория школы была сокращена, а её историческое пространство оказалось раздробленным. Сегодня благодаря практической реализации принципа «Закон и порядок», обозначенного Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, историческая справедливость в отношении школы Абая была восстановлена. Это - наглядное свидетельство того, что в нашей стране последовательно утверждаются верховенство закона, порядок и принципы социальной справедливости», - отметила министр.

В школе предусмотрены учебные кабинеты, предметные лаборатории, спортивные и актовый залы, библиотека, столовая, музей Абая и творческие мастерские. Для учащихся также оборудованы спортивные площадки.

Сегодня здесь обучается 351 ученик. Образовательный процесс обеспечивают 72 педагога, среди которых педагоги-мастера, исследователи, эксперты и модераторы. Всего в коллективе 146 сотрудников.

Отдельная часть торжественного открытия была посвящена духовному наследию великого поэта. Гостям представили видеоролик об истории школы, творческие номера и музыкальные произведения на стихи Абая.

«Абай мектебі» продолжит свою работу по подготовке качественных кадров на благо нашей страны.