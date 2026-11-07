Новое здание посольства Таджикистана открыли в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон совместно перерезали церемониальную ленту.
7 Ноября 2026, 17:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
7 Ноября 2026, 17:147 Ноября 2026, 17:14
42Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Таджикистана в Казахстане, сообщает Акорда.
Президенты Казахстана и Таджикистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания таджикского посольства, расположенного на улице Анатолия Храпатого в Астане.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон совместно перерезали церемониальную ленту, затем президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Главам государств представили видеоролик с информацией о комплексе зданий посольства Таджикистана, затем они осмотрели дипломатическое представительство.
Самое читаемое
- Страх ответственности, раздутый штат и бюрократия. Что ждет госаппарат Казахстана?
- В трех городах Казахстана построят заводы по производству энергии из отходов
- Меладзе назвал Астану одним из самых красивых и чистых городов
- Сгорела как падающая звезда: NASA простилось с космической обсерваторией Swift
- В Астану завезут более тысячи тонн мяса: в столице стартует «Соғым-FEST»