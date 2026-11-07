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Новое здание посольства Таджикистана открыли в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон совместно перерезали церемониальную ленту.

7 Ноября 2026, 17:14
АВТОР
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Akorda.kz 7 Ноября 2026, 17:14
7 Ноября 2026, 17:14
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Таджикистана в Казахстане, сообщает Акорда.
 
Президенты Казахстана и Таджикистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания таджикского посольства, расположенного на улице Анатолия Храпатого в Астане.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон совместно перерезали церемониальную ленту, затем президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Главам государств представили видеоролик с информацией о комплексе зданий посольства Таджикистана, затем они осмотрели дипломатическое представительство.

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