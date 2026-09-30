Нового акима назначили в Атырау

Данияр Таханов назначен акимом города Атырау. Соответствующее распоряжение подписал аким Атырауской области Болат Акчулаков по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата.

Что известно о новом акиме

Данияр Таханов родился в 1985 году в Атырау. Окончил Китайский нефтяной университет в Пекине по специальностям «Производственно-коммерческое управление» и «Производственная экономика». Также является выпускником международной стипендиальной программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО «КазКурылысСервис», где занимал различные должности. В 2012 году работал инженером в казахстанском филиале компании Sinopec Engineering.

В период с 2012 по 2017 год Таханов занимал должности заместителя председателя правления СПК «Орал» и директора ТОО «Atyrau Innovations».

С 2017 года работал в АО «СПК «Атырау», где занимал должности заместителя председателя правления и председателя правления. С мая 2022 года возглавлял социально-предпринимательскую корпорацию «Атырау».

Какие задачи поставили

Аким Атырауской области Болат Акчулаков поручил новому руководителю города выстроить системную работу по решению актуальных вопросов жителей.

В числе основных задач – вопросы занятости и трудоустройства, развитие инженерной инфраструктуры, модернизация систем канализации и энергоснабжения, а также обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона.

Отдельное внимание поручено уделить переселению жителей из аварийного жилья, общественной безопасности и благоустройству города.

Глава региона также подчеркнул важность тесного взаимодействия нового акима с депутатами городского маслихата и жителями Атырау при решении городских проблем.