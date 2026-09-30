Нового акима назначили в Атырау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Данияр Таханов назначен акимом города Атырау. Соответствующее распоряжение подписал аким Атырауской области Болат Акчулаков по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата.
Что известно о новом акиме
Данияр Таханов родился в 1985 году в Атырау. Окончил Китайский нефтяной университет в Пекине по специальностям «Производственно-коммерческое управление» и «Производственная экономика». Также является выпускником международной стипендиальной программы «Болашак».
Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО «КазКурылысСервис», где занимал различные должности. В 2012 году работал инженером в казахстанском филиале компании Sinopec Engineering.
В период с 2012 по 2017 год Таханов занимал должности заместителя председателя правления СПК «Орал» и директора ТОО «Atyrau Innovations».
С 2017 года работал в АО «СПК «Атырау», где занимал должности заместителя председателя правления и председателя правления. С мая 2022 года возглавлял социально-предпринимательскую корпорацию «Атырау».
Какие задачи поставили
Аким Атырауской области Болат Акчулаков поручил новому руководителю города выстроить системную работу по решению актуальных вопросов жителей.
В числе основных задач – вопросы занятости и трудоустройства, развитие инженерной инфраструктуры, модернизация систем канализации и энергоснабжения, а также обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона.
Отдельное внимание поручено уделить переселению жителей из аварийного жилья, общественной безопасности и благоустройству города.
Глава региона также подчеркнул важность тесного взаимодействия нового акима с депутатами городского маслихата и жителями Атырау при решении городских проблем.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU
- 583 казахстанок обязали вернуть декретные: почему фонд требует деньги обратно
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо полицейских взяты под стражу