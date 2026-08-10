Нового командующего Войсками ПВО назначили в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего Войсками ПВО Казахстана.

«Распоряжением Главы государства Субебаев Адиль Маликович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Кайрат Сапарбекович Даутов. Распоряжением Главы государства он освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте Президента Республики Казахстан.