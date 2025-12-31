Во Дворце школьников Алматы прошла традиционная новогодняя ёлка для детей, оставшихся без попечения родителей, передает BAQ.KZ.

Праздничное мероприятие было организовано Ассоциацией выпускников детских домов Республики Казахстан совместно с Управлением образования города Алматы и проводится в таком формате уже девятый год подряд.

Как сообщила заместитель руководителя Управления образования Алматы Бибигуль Малгаждарова, в этом году новогодними мероприятиями и подарками были охвачены 400 детей. Из них 250 ребят приняли личное участие в праздничной программе во Дворце школьников. Это воспитанники Центров поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации №1 и №2, а также SOS "Детская деревня Алматы". Остальным детям, которые находились во временном пребывании в специализированных организациях и не смогли присутствовать лично, подарки вручили по месту их пребывания.

Ярко украшенный зал, праздничная музыка и анимационная программа создали для детей атмосферу настоящей новогодней сказки. Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки, с которыми дети участвовали в конкурсах и играх.

По словам координатора по кадровой работе SOS "Детская деревня Алматы" Галии Карри, воспитанники заранее готовились к мероприятию вместе с педагогами и самостоятельно шили костюмы любимых персонажей.

"Для наших 37 ребят в возрасте от 5 до 15 лет участие в таком празднике имеет большое значение. Мы искренне рады, что они стали частью этого события", — отметила она.

Завершился праздник вручением новогодних подарков. Дети делились эмоциями и впечатлениями, а для многих этот день стал источником радости, тёплых воспоминаний и веры в новогодние чудеса.