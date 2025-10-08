Новорожденного срочно доставили в Усть-Каменогорск с помощью санавиации
Полет прошел без происшествий.
Сегодня, 00:27
99Фото: Скриншот видео
Задачей очередного экстренного вылета стала транспортировка новорожденного по маршруту Риддер - Усть-Каменогорск, которому требовалась срочная медицинская эвакуация, передаёт BAQ.KZ.
По информации МЧС, пилоты "Казавиаспас" Сергей Пинигин и Олег Алфеев подняли в воздух вертолет "МИ-8" и оперативно совместно с врачом Центра Матери и ребенка области Ботагоз Акашевой и фельдшером санавиации Беком Асаубаевым выполнили задачу. Полет прошел без происшествий.
Санитарная авиация продолжает выполнять жизненно важную миссию.
