Задачей очередного экстренного вылета стала транспортировка новорожденного по маршруту Риддер - Усть-Каменогорск, которому требовалась срочная медицинская эвакуация, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, пилоты "Казавиаспас" Сергей Пинигин и Олег Алфеев подняли в воздух вертолет "МИ-8" и оперативно совместно с врачом Центра Матери и ребенка области Ботагоз Акашевой и фельдшером санавиации Беком Асаубаевым выполнили задачу. Полет прошел без происшествий.

Санитарная авиация продолжает выполнять жизненно важную миссию.