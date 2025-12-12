Министерство внутренних дел подвело итоги масштабного оперативно-профилактического мероприятия “STOP-трафик”, направленного на выявление и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе работы правоохранители раскрыли криминальные схемы, затрагивающие в том числе социально уязвимые группы населения и несовершеннолетних.

Всего зарегистрировано 39 фактов торговли людьми, шесть из которых касаются преступлений в отношении детей. Одним из наиболее резонансных эпизодов стало задержание преступной группы в Алматы, организовавшей продажу новорождённых. Используя тяжёлые жизненные обстоятельства молодых девушек, злоумышленники склоняли их за материальное вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Сейчас расследуются более 20 уголовных дел, фигурантам грозит до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В области Абай полицейские пресекли деятельность группы, вовлекавшей граждан в принудительный труд. По данному направлению возбуждено 11 уголовных дел, материалы готовятся к передаче в суд.

Особое внимание уделялось проверкам ночных развлекательных заведений. В Шымкенте, а также в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях выявлены факты трудовой и сексуальной эксплуатации граждан, включая несовершеннолетних.

В Астане совместно с прокуратурой проведены рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гёте. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов, где осуществлялась сексуальная эксплуатация.

В Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, организовавшей “духовный центр”, в котором пропагандировались беспорядочные связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обысков изъята литература, ритуальные предметы, назначены экспертизы, продолжается следствие.

Ранее в Астане, Алматы и Шымкенте задокументирована деятельность организаторов так называемого “элитного эскорта”, вербовавших молодых девушек в ночных клубах и барах. Их причастность к организации сводничества подтверждена, уголовные дела уже направлены в суд.

Помимо этого, в Алматы и Астане проведены профилактические рейды в тематических ночных заведениях. Целью инспекций стало предупреждение криминальной эксплуатации молодёжи, предотвращение вовлечения в асоциальную среду и укрепление нравственных ориентиров в обществе.

Правоохранительные органы подчёркивают, что комплексная профилактическая работа в этом направлении будет продолжена.