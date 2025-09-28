Слаженная работа спасателей и медиков помогла спасти жизнь младенца: новорождённого ребёнка срочно эвакуировали на вертолёте из района Жанакорган в Кызылорду, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, экипаж воздушного судна АО "Казавиаспас" оперативно выполнил медицинскую эвакуацию, когда стало ясно, что малышу требуется неотложная помощь, которую можно оказать только в специализированном медицинском центре областного центра.

В МЧС подчеркнули, что операция прошла успешно благодаря слаженным действиям команды: пилотов Акжолтая Жасулана и Калдыбека Асанова, бортмеханика Максата Кожамжарова, инженеров Маасата Баякенова и Павла Степичева.

Во время полёта за состоянием ребёнка следила медицинская бригада, обеспечившая его безопасность и стабильное состояние до прибытия в больницу.

Сейчас малышу оказывают необходимую медицинскую помощь.