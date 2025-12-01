В посёлке Жосалы Кызылординской области вертолёт Казавиаспас МЧС совершил экстренный вылет на помощь новорождённому. Экипаж вертолёта оперативно доставил малыша из посёлка Жосалы в город Кызылорда, передаёт BAQ.KZ.

На борту воздушного судна вместе с экипажем находились врачи санитарной авиации, сопровождавшие новорождённого.

Благодаря слаженной работе пилотов и медиков, полёт прошёл успешно. Малыш был доставлен в медицинское учреждение и передан под наблюдение специалистов.