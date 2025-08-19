  • 19 Августа, 14:22

Канал Акорды заработал в национальном мессенджере.

Официальные новости Акорды с сегодняшнего дня можно читать и в национальном мессенджере Aitu, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в своих социальных сетях.

Подписаться на канал можно по ссылке: @aqorda_official.

Таким образом, пользователи получат возможность оперативно узнавать актуальные сообщения и официальные материалы Акорды прямо в отечественном приложении.

