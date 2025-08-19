Новости Акорды теперь доступны в мессенджере Aitu
Канал Акорды заработал в национальном мессенджере.
Сегодня, 14:07
Официальные новости Акорды с сегодняшнего дня можно читать и в национальном мессенджере Aitu, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в своих социальных сетях.
Подписаться на канал можно по ссылке: @aqorda_official.
Таким образом, пользователи получат возможность оперативно узнавать актуальные сообщения и официальные материалы Акорды прямо в отечественном приложении.
