С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), расширяющие доступ граждан к диагностике и лечению социально значимых и хронических заболеваний, передаёт BAQ.KZ.

Главным нововведением станет предоставление медицинской помощи при подозрении на социально значимые заболевания независимо от наличия страхового статуса. Ранее подобные обследования доступны были только застрахованным гражданам.

Бесплатная медпомощь в рамках Государственного обязательного базового медицинского пакета (ГОБМП) будет оказываться при следующих заболеваниях:

туберкулез;

ВИЧ-инфекция;

злокачественные новообразования;

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

психические и поведенческие расстройства;

орфанные заболевания;

дегенеративные болезни нервной системы;

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

эпилепсия;

острый инфаркт миокарда и инсульты в определённые сроки.

Кроме того, с 2026 года в пакет ОСМС включено наблюдение и лечение ряда хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хронические болезни почек и дыхательных путей, болезни костно-мышечной системы и другие.

Нововведения позволят пациентам получать полное амбулаторное и стационарное лечение, включая дорогостоящие лекарства. Например, ежегодные расходы на лечение одного пациента с амбулаторным диализом могут достигать 5 млн тенге. ОСМС обеспечивает защиту граждан от таких непредвиденных расходов.

Большая часть граждан с хроническими заболеваниями уже застрахована государством, часть — за счёт местных органов власти, а экономически активные казахстанцы будут продолжать вносить взносы в систему.

Таким образом, реформы ОСМС обеспечивают доступность медпомощи для социально уязвимых групп и повышают финансовую защиту казахстанцев при лечении тяжёлых и хронических заболеваний.