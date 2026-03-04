Казахстанские ученые работают над созданием новой биологически активной добавки (БАД), направленной на поддержку иммунитета и улучшение обмена веществ. Разработку ведет Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности, передаёт BAQ.kz.

Новый продукт создается на основе натурального растительного сырья. В его состав входят топинамбур - природный источник инулина, пророщенные овес и ячмень, богатые β-глюканами и витаминами, а также корень солодки.

По словам разработчиков, комбинация этих компонентов помогает поддерживать иммунную систему, нормализовать микрофлору кишечника и улучшать углеводный обмен.

Добавка также может частично компенсировать недостаток овощей и фруктов в рационе, обеспечивая организм важными микроэлементами - кальцием, магнием, калием, железом и цинком.

Предполагается, что продукт будет выпускаться в капсулах. Рекомендуемая дозировка - три капсулы в день, что обеспечивает около 3,2% суточной нормы инулина.

Опытные образцы уже прошли лабораторные исследования. Физико-химический анализ подтвердил соответствие нормативным показателям, а микробиологические тесты показали безопасность продукта.

Завершение научно-исследовательских работ запланировано на 2026 год, после чего проект планируется вывести на стадию коммерциализации. Ожидается, что промышленное производство начнется в 2027 году, а новая отечественная БАД может появиться в аптеках и магазинах здорового питания по всей стране.