В городе Степняк района Биржан сал завершается строительство районной больницы на 45 койко-мест, совмещенной с поликлиникой на 200 посещений в смену. В рамках рабочей поездки аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова посетили медицинский объект, передает BAQ.KZ.

"Здание больницы состоит из трёх блоков, пищеблока и гаража на 8 спецмашин, завершена установка мебели, ведутся пусконаладочные работы инженерных коммуникаций. Поставки оборудования идут каждый день, в течение недели завезём все необходимое. Благоустройство территории почти завершено", –рассказала представителя подрядной организации Динара Оразалы.

Помимо просторного трехэтажного здания площадью более 10 тыс. квадратных метров, сюда завезено оборудование, не имеющее аналогов в городских больницах. Жители здесь смогут пройти полный скрининг, уже завезены аппараты флюорографии, маммографии и физиотерапии. Будут работать 2 операционных блока и реанимация

Как отметили в акимате Акмолинской области, параллельно принимаются меры по решению вопроса дефицита медицинских кадров – выделяются подъёмные пособия в размере 8,5 млн тенге молодым специалистам, рассматриваются вопросы предоставления жилья. Благодаря грантам акима области четыре врача общей практики получили дипломы, один уже приступил к работе.

К слову, сейчас в районе функционирует больница, здание которой построено в 1928 году.

В ходе посещения глава региона Марат Ахметжанов поднял вопрос о придании больнице статуса межрайонной и дано поручение завершить строительство в короткие сроки.