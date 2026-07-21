Новую дорогу на Каинды откроют уже в конце лета

Уже в августе туристам станет значительно удобнее добираться до одного из самых живописных мест Казахстана – озера Каинды. В Алматинской области завершается строительство новой автомобильной дороги, ведущей к популярной природной достопримечательности, передает BAQ.KZ.

Протяженность новой дороги составляет 10 километров. Сейчас подрядчики завершают укладку асфальтобетонного покрытия после окончания работ по выравниванию сложного горного участка.

На сегодняшний день полностью установлены 42 водопропускные трубы, предусмотренные проектом, а также уложено 2,5 километра асфальта.

Строительство дороги началось в октябре прошлого года. Общая стоимость проекта составляет 2,43 млрд тенге, а в 2026 году на продолжение работ из местного бюджета выделили 1,37 млрд тенге.

Ожидается, что после ввода дороги в эксплуатацию поездки к озеру Каинды станут быстрее, безопаснее и комфортнее. Власти рассчитывают, что улучшение транспортной доступности позволит увеличить поток туристов к одной из самых известных природных достопримечательностей страны.